Переливание крови прямо под землей: чудесное спасение американского ученого в Турции

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Две сотни спасателей помогли американскому ученому выжить в Турции

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bild; 5-tv.ru

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Что произошло с исследователем и почему он уже стал прощаться с жизнью?

В Турции спасли американского исследователя, который оказался в подземной ловушке и провел больше недели в одной из самых глубоких пещер страны! На километровой глубине у него открылось желудочное кровотечение, и ученый не мог самостоятельно выбраться на поверхность. Все это время думал, что его дни на этом сочтены.

Когда ученого стали поднимать на поверхность, его состояние настолько ухудшилось, что медикам пришлось делать переливание крови прямо под землей. Сейчас исследователь уже в больнице. В операции по спасению приняли участие около 200 специалистов из некольких стран. Их миссию осложнял сложный рельеф пещеры, состоящий тоннелей, узких проходов и ям.

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