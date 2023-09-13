РФ выразила демарш Азербайджану из-за заявления о выборах в новых регионах

Россия выразила демарш Азербайджану из-за комментария МИД республики по выборам в новых регионах РФ. Об этом официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила в рамках брифинга.

Официальный Баку считает, что выборы, которые состоялись в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях не обладают юридической силой.

Москва в ответ указала на неприемлемый тон высказываний азербайджанской стороны. Подобные заявления не отвечают характеру сотруднических отношений, подчеркнула Захарова. Дипломат добавила, что в Баку должны относиться к вопросу территориальной целостности России с тем же уважением, какого сам Азербайджан хочет к своим территориям.

Луганская и Донецкая народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам проведенных в сентябре 2022 года на этих территориях референдумов. Так, за присоединение проголосовали 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% соответственно. Ряд стран отказались признавать результаты голосования, а киевский режим продолжил обстрелы жилых районов.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин объявил статус Нагорного Карабаха.