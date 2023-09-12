Вопрос решен: Путин объявил статус Нагорного Карабаха

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Рита Миронова
Рита Миронова Срочная новость 89 0

Путин: вопрос о статусе Карабаха больше не стоит, он решен

Вопрос решен: Путин объявил статус Нагорного Карабаха

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

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Главной стороной в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта выступала Россия.

Вопрос о статусе Нагорного Карабаха больше не стоит. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках пленарной сессии на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2023).

«Вопрос о статусе Карабаха больше не стоит, он решен. И это не наше решение, это решение сегодняшнего армянского руководства», — подчеркнул глава государства.

Так, Армения признала суверенитет Азербайджана над Карабахом. При этом, когда Россия предлагала свои варианты урегулирования конфликта, армянское правительство было с ними не согласно и отказалось идти на уступки.

Спор о принадлежности Нагорного Карабаха более 30 лет делает очень напряженными отношения Армении и Азербайджана. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В 1992-м начался военный конфликт, в результате которого Баку утратил контроль над Карабахом. С тех пор там неоднократно происходили стычки.

Главной стороной в урегулировании конфликта выступает Россия. Для предотвращения боестолкновений между враждующими сторонами в регионе размещен российский миротворческий контингент.

В мае этого года в Москве состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. Тогда Сергей Лавров заявил, что стороны приблизились к общему видению по теме заключения мирного соглашения. В 2022 и 2023 годах на саммитах под эгидой Евросоюза Армения признала Нагорный Карабах частью территории Азербайджана.

Ранее 5-tv.ru писал, что Москва назвала заявления премьера Армении Пашиняна о России неприемлемыми.

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