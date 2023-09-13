Туманные перспективы: чем опасна долгая работа за компьютером

Чем грозит длительный контакт с гаджетами?

Невозможно представить современного человека без смартфона, планшета или компьютера. Это не может не влиять на зрение — термин «компьютерный зрительный синдром» (КЗС) появился недавно, он связан с развитием новых технологий и гаджетов.

По последним данным, в России им страдают 60% людей, работающих за компьютером. Кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог Елена Полунина рассказала изданию aif.ru, что предшествует развитию недуга перенапряжение глаз во время длительной работы за электронными устройствами.

Непрерывное многочасовое всматривание в одну точку является неестественным и отрицательно сказывается на зрении. После трех-пяти часов беспрерывной работы у человека наблюдаются покраснение глаз, дискомфорт, жжение, боль.

Зрение затуманивается, и человек начинает видеть хуже. По словам врача, при появлении вышеназванных симптомов следует сразу обратиться к офтальмологу.

В целях профилактики людям, чья деятельность связана с ежедневной работой за компьютером, необходимо делать перерывы каждые 20 минут. Это время рекомендуется посвятить упражнениям — можно «прогуляться» глазами вдаль или вокруг, а также просто закрыть их, обеспечив им покой.

Не менее важно правильно организовать рабочее место. В частности, там следует организовать хорошее освещение, расстояние до экрана — не менее 50 сантиметров, сам он должен быть на уровне глаз, а голова и шея должны находиться в естественном положении.

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