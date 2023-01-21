«Развеселые зрачки, я шагаю налегке»: почему глаза реагируют на свет по-разному

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Полина Долгова
Полина Долгова 22

Педиатр Дарья Башкутова рассказала о причинах возникновения анизокории

«Развеселые зрачки, я шагаю налегке»: почему глаза реагируют на свет по-разному

Фото: www.globallookpress.com / Stephanie Pilick

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Одна из причин: послеоперационное нарушение работы радужки.

Размер зрачков зависит от того, как глаза реагируют на свет. Состояние, при котором зрачковое отверстие справа и слева имеет разный диаметр, называется анизокория. Об этом рассказало издание Газета.ру, ссылаясь на экспертный комментарий педиатра, врача общей практики Дарьи Башкутовой.

Врач уточнила, что чаще всего причинами анизокории является нарушение работы нарушение работы иннервации и мышечной системы глаза.

«Среди них — тонический зрачок Эйди — это идиопатическое нарушение сокращения зрачка в результате которого происходит замедленное расширение зрачка после сокращения. Зрачок Аргайла Робертсона — наблюдается при сифилисе. Врожденные аномалии радужки — к ним относятся хромосомные болезни органов зрения. Прием или контакт с некоторыми лекарственными средствами (например, спреи и ошейники для домашних животных)», –пояснила Дарья Башкутова.

Также среди причин — травма глаза или послеоперационное нарушение работы радужки, паралич третьего черепного нерва в результате развития аневризмы или опухоли, инфекционные заболевания, геморрагический инсульт, гипотиреоз.

Врач предупреждает, что необходимо обращать внимание на тревожные симптомы, среди которых — птоз век, присутствие ограничения при движении глазами в стороны, тошнота, рвота.

«В перечисленных случаях необходима консультация офтальмолога и обследование пациента. По необходимости рекомендовано консультация терапевта, кардиолога, эндокринолога, невролога», — заключает врач.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Волочкова разрыдалась после приема врача.

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