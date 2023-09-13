ФСБ задержала сотрудника оборонной промышленности РФ за хищение денег

ФСБ пресекла деятельность руководящего сотрудника одного из предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, который похитил выделенные на производство деньги. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области.

Подозреваемый был задержан в столице совместно с сотрудниками полиции. Уточняется, что мужчина был организатором мошеннической схемы — занимался контрабандой компонентов для высокоточного оружия, а также похитил средства, которые были выделены на производство вооружений повышенной точности для российской армии.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ задержала организаторов контрабанды запчастей для военной авиации в Европу. Преступники закупали комплектующие и ремонтировали их России. После они поставляли их в другие страны, в том числе они поступали на Украину и использовались ВСУ.