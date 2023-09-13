ФСБ задержала сотрудника оборонной промышленности РФ за хищение денег

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 9 0

Средства были выделены на производство компонентов систем вооружения повышенной точности.

ФСБ задержала сотрудника оборонной промышленности РФ за хищение денег

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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ФСБ пресекла деятельность руководящего сотрудника одного из предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, который похитил выделенные на производство деньги. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области.

Подозреваемый был задержан в столице совместно с сотрудниками полиции. Уточняется, что мужчина был организатором мошеннической схемы — занимался контрабандой компонентов для высокоточного оружия, а также похитил средства, которые были выделены на производство вооружений повышенной точности для российской армии.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ задержала организаторов контрабанды запчастей для военной авиации в Европу. Преступники закупали комплектующие и ремонтировали их России. После они поставляли их в другие страны, в том числе они поступали на Украину и использовались ВСУ.

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