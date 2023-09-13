Зарезала на глазах сына: в Гатчине женщина в припадке безумия зверски убила мужа

Местные жители не могут прийти в себя от случившегося: семью, в которой произошла трагедия, все знают только с положительной стороны.

В Гатчине разыгралась кровавая семейная драма: женщина, состоящая на учете в психоневрологическом диспансере, в припадке безумия зарезала мужа на глазах их младшего сына.

Как выяснил 5-tv.ru, о жутком инциденте в полицию сообщил 15-летний старший сын семейной пары. Подросток позвонил правоохранителям ранним утром 13 сентября и рассказал, что его мать, находясь в неадекватном состоянии, набросилась с ножом на его 52-летнего отца. От полученных ран мужчина скончался на месте. Расправившись с супругом, неадекватная женщина переключилась на старшего сына, ранила его и хотела напасть на его семилетнего младшего брата, однако тот чудом спасся.

Убившая мужа жительница Гатчины. 5-tv.ru

Трагедия разыгралась в квартире семьи на улице Куприна. Оперативно прибывшие по вызову полицейские задержали обезумевшую женщину. На месте работает следственно-оперативная группа, выясняя подробности случившегося.

Известно, что накануне женщина звонила классной руководительнице сына и жаловалась на волнение и плохое предчувствие. При этом, судя по порывистой, сбивчивой речи, она уже была не в себе.

Тем не менее в школе мать двоих сыновей характеризуют положительно. Несмотря на проблемы со здоровьем, она состояла в родительском комитете, активно участвовала в жизни учебного заведения и никогда не пропускала собрания.

Некоторые изменения в поведении женщины заметили после пандемии коронавируса. Она стала более замкнутой, отстранилась от работы в родительском комитете и стала меньше общаться с подругами.

При всем этом у окружающих никогда не было сомнений в том, что женщина любит сыновей, да и в целом семью характеризуют как вполне благополучную и счастливую. Старший наследник пары недавно успешно сдал экзамены и перешел в десятый класс. Мать была и на выпускном вечере, и на торжественной линейке, а 1 сентября, в День знаний, пришла поддержать сына вместе с мужем.

Версию о злоупотреблении алкоголем знакомые семьи тоже уверенно опровергают. Они утверждают, что никто никогда не видел мать семейства нетрезвой. Кроме того, ее считают верующей — женщину неоднократно видели в местном храме.

Как предположила родственница погибшего мужчины, у его супруги, наблюдающейся у психиатра, могло случиться осеннее обострение. Так ли это и что на самом деле толкнуло мать двоих детей на чудовищный поступок, предстоит выяснить специалистам.

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