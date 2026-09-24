Дело о нападениях медведей: в минприроды Красноярского края прошли обыски

Ранее стало известно о смерти отца известного хоккеиста, пострадавшего во время рыбалки в Туве.
Фото: www.globallookpress.com/Toni Pfaffenbauer
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Обыски прошли в Минприроды Красноярского края из-за нападений медведей на людей
В министерстве природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края прошли обыски. Следственные действия провели в рамках расследования уголовного дела, связанного с нападениями медведей на людей. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК России в Telegram-канале.
«Проведены обыски в министерстве природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края», — говорится в сообщении ведомства.
Во время мероприятий сотрудники следствия изъяли документацию, которая может иметь значение для расследования.
Ранее стало известно о смерти туриста из Москвы, пострадавшего от нападения медведя во время рыбалки в Туве.
Он находился в больнице после атаки хищника на реке Большой Енисей. По предварительным данным, зверь внезапно вышел из леса и набросился на туриста, причинив ему тяжелые травмы лица.
Мужчину удалось отбить у медведя его товарищам, которые оказали ему первую помощь и вызвали спасателей. Однако позже состояние пострадавшего ухудшилось, и он скончался в медицинском учреждении.
По данным источника 5-tv.ru, погибший оказался отцом хоккеиста Андрея Кузьменко, выступающего в Национальной хоккейной лиге. Александр Кузьменко был известным хоккейным тренером.
Мужчина отправился в Туву вместе с группой туристов. Во время поездки отдыхающие нарушили ряд ограничений, введенных в регионе из-за активности медведей.
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