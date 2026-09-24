В Казахстане 19 военных унесло в море во время учений на Каспии: есть погибшие

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 21 0

После резкого ухудшения погоды продолжаются поиски остальных участников маневров.

Фото: Министерство обороны Республики Казахстан/gov.kz

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Девять военнослужащих погибли во время учений на Каспийском море в Казахстане. Всего из-за усиления ветра в море унесло 19 человек. Об этом сообщили в Министерстве обороны республики.

По информации ведомства, происшествие случилось после того, как погодные условия в районе проведения маневров резко ухудшились. Сильный ветер унес военнослужащих в море.

Троих пострадавших удалось спасти. Одного из них после происшествия госпитализировали. Информация о состоянии доставленного в медицинское учреждение военнослужащего не приводится.

Поиски остальных участников учений продолжаются. К операции привлекли подразделения Военно-морских сил Казахстана, сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям республики, авиацию и другие службы.

В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Другие подробности учений, а также место проведения поисковой операции в сообщении Министерства обороны Казахстана не указаны.

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