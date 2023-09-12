Подозреваемым в обезглавливании двух жителей Москвы оказался 23-летний мужчина

Прежде тела были обнаружены в одном из парков и квартире.

В Зеленограде сотрудниками полиции был задержан подозреваемый в убийстве двух мужчин на севере Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице.

«Сотрудниками московского уголовного розыска совместно с сотрудниками УВД САО ГУ МВД России по Москве подозреваемый в совершении убийства двух лиц на улице Фестивальная, мужчина 2000 года рождения, задержан в городе Зеленограде», — говорится в сообщении.

В ближайшее время мужчину 2000 года рождения доставят в Следственный комитет (СК) для установки всех деталей произошедшего. Сейчас сотрудники правоохранительных органов составляют документы, необходимые для проведения психолого-психиатрической экспертизы, а также изучают камеры видеонаблюдения. Что послужило мотивом для преступления, не уточняется.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в парке на Фестивальной улице прохожие обнаружили обезглавленное тело мужчины. Позднее в квартире неподалеку от того же места был найден еще один труп с признаками насильственной смерти.