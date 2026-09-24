Слизни переживут морозы: как найти и уничтожить яйца моллюсков в саду

Биолог Воробьев: яйца слизней могут пережить морозы до минус 15 градусов

Слизни способны пережить зиму и уже весной снова атаковать садовые культуры. Чтобы снизить риск появления вредителей, осенью важно искать не только взрослых особей, но и их кладки. Биолог Михаил Воробьев рассказал URA.RU, где искать яйца моллюсков и как правильно их уничтожить.

Слизни считаются одними из самых опасных вредителей для огорода. За короткое время они могут повредить листья, стебли, плоды и корни растений. Особенно часто от них страдают капуста, салат, клубника, картофель, кабачки и морковь.

Кроме того, моллюски могут переносить возбудителей заболеваний растений. На их теле и в слизи могут находиться споры грибков, вызывающих гнили и плесень, а также различные бактерии.

По словам специалиста, одна особь слизня способна отложить до 500 яиц. При этом сами кладки заметить сложно: они небольшого размера и часто находятся в местах, где сохраняется влажность.

Осенью взрослые слизни становятся менее заметными, однако именно в этот период они оставляют потомство. Весной молодые особи появляются после прогревания почвы примерно до плюс восьми, плюс десяти градусов.

«Слизни отложили свои яйца за различные предметы, которые лежат или стоят в садах и огородах: под кочками, под камнями, досками. В общем, все, что стоит на земле долгое время, надо приподнять и хорошенько осмотреть», — объяснил Михаил Воробьев.

Кладки слизней выглядят как небольшие белые или слегка желтоватые шарики диаметром около одного-трех миллиметров. Обычно яйца находятся группами по 20–30 штук.

Чтобы избавиться от потомства вредителей, яйца необходимо аккуратно собрать вместе с небольшим количеством земли и удалить с участка. После этого кладку можно раздавить. Также для борьбы используют средства на основе фосфата железа. Однако, как отметил биолог, такие препараты работают только при непосредственном контакте с вредителем или кладкой. Распылять средство по всему участку без обнаружения мест скопления слизней неэффективно.

Еще одним способом обработки является использование уксусной кислоты или раствора аммиака, которые также должны попасть непосредственно на кладку.

Слизни могут жить до полутора лет и переживать холодный сезон в почве или под слоем опавшей листвы. Они выделяют специальную слизь, которая помогает переносить низкие температуры. При этом яйца способны сохраняться даже при морозах до минус 10-15 градусов, особенно если их укрывает снег. Поэтому осенняя проверка участка остается одним из самых эффективных способов.

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