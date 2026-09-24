Москву ожидает рост потока туристов из Китая до конца года

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 29 0

Количество путешественников из КНР уже заметно увеличилось относительно показателей прошлого года.

Объем туристов из Китая

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Москву ожидает положительная динамика турпотока из Китая. Об этом РИА Новости сообщил заместитель председателя комитета по туризму столицы Булат Нурмуханов.

«Москва ожидает положительной динамики объема турпотока по итогам года», — отметил чиновник.

Он также добавил, что российскую столицу за последние шесть месяцев посетили около 240 тысяч путешественников из КНР. Этот показатель увеличился на 7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В сентябре 2025-го Китай ввел на год 30-дневный безвизовый режим для россиян. В ответ РФ ввела такой же режим в декабре. В мае 2026-го Пекин продлил безвиз для граждан России до 31 декабря 2027 года. А затем и мы разрешили гостям из КНР приезжать в РФ без оформления этого документа также до конца 2027-го.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что туристы из Китая массово фотографируются у крейсера «Аврора». Путешественники из КНР придумали исторический квест, один из элементов которого спрятан неподалеку от легендарного корабля.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
84.40
0.33 96.74
0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:11
«Сомнительный вывод»: адвокат Баталовой назвал ущерб от потопа завышенным
14:04
«Он был светлячком»: Ольга Зарубина рассказала, каким был Сергей Соседов
14:01
Потеряла мужа, а теперь и сына: как будет жить 90-летняя мать Сергея Соседова
13:51
«Остался верен себе»: Иосиф Пригожин рассказал о Сергее Соседове
13:47
Житель Ставрополя зарезал собутыльника и два дня пил с его телом
13:36
Отповедь Западу: что сказал Лавров на заседании Совбеза ООН по Украине

Сейчас читают

ТОП-5 самых надежных кроссоверов в России: какие реже всего ломаются
Игорь Левитас: Несколько слов в защиту Трампа — у любого терпение лопнет
Неудобный для звезд, одинокий вне экрана: жизнь и смерть Сергея Соседова
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен