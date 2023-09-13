Кольцо похоже на обручальное: что изменилось в жизни вдовы Абдулова

Юлия потеряла мужа, когда ей было всего 32 года.

Юлия Абдулова, жена знаменитого актера Александра Абдулова, стала вдовой в 32 года. Любимый муж ушел из жизни после тяжелой болезни, когда их общей дочери было всего девять месяцев. Как сейчас живет семья покойного артиста, рассказывает издание KP.RU.

По ее словам, дочь Евгения, которой сейчас уже 16 лет, совсем не помнит отца, но знает все его киноработы и подробности театральной деятельности. При этом девочка очень похожа на папу, в том числе характером — она такая же упрямая и творческая.

В личной жизни у Юлии все хорошо, хотя, как она сама признается, невозможно найти мужчину такого же масштаба, каким был актер. Тем не менее, сейчас рядом с ней все же есть мужчина.

Подтверждением тому стала фотография, которую женщина выложила в социальные сети. В кадре она появилась с кольцом на безымянном пальце.

По мнению заслуженного деятеля искусств РФ Андрея Ананова, внушительное украшение действительно похоже на обручальное: оно усыпано мелкими бриллиантами и весит около десяти граммов. О том, что у Абдуловой есть новый избранник, рассказал один из друзей вдовы.

«Юля встречается со зрелым мужчиной, ему за 60. И зовут его, как и Абдулова, Александр. Мужчина весьма состоятелен, он из сферы бизнеса, к кино никакого отношения не имеет. Они с Юлей живут отдельно, но он ей помогает. Она с дочкой, как и прежде, остается в квартире Саши на улице Гиляровского. Там все осталось, как и при жизни Абдулова, все его вещи сохранились. Квартира — как мини-музей Саши», — говорит он.

Ранее 5-tv.ru писал, что вдова Абдулова отметила его 70-летие в кругу близких.