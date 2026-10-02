Никаких мультиков: Уколова рассказала о воспитании сына

Анастасия Уколова рассказала, как воспитывает сына

Актриса Анастасия Уколова рассказала о воспитании сына и семейных правилах. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на презентации платформы коротких сериалов.

Уколова призналась, что старается ограничивать некоторые виды развлечений для ребенка.

«Нет, мы очень редко смотрим мультики. Это практически что-то праздничное у нас», — рассказала она.

По словам актрисы, во время еды в их семье также не принято включать мультфильмы. Вместо этого ребенок может заниматься с игрушками или слушать, как ему читают книги. Уколова подчеркнула, что ее сыну еще рано смотреть анимационные фильмы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у трехлетнего сына актрисы Анастасии Уколовой Гоши диагностировали реактивный артрит. По ее словам, мальчика начала сильно беспокоить нога, поэтому они обратились за медицинской помощью. Диагноз удивил Анастасию, ведь она даже не догадывалась, что артритом могут страдать дети.

Сына артистка родила осенью 2022 года. Известно, что по документам мальчика зовут Егор, но дома его привыкли называть Гошей.

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