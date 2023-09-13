Она проблемы не видит: мать посадила сыновей в собачью клетку на колесах

Эфирная новость 24 0

Мать на Кубани посадила сыновей в собачью клетку на колесах

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andres Leiva; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Ее действиями заинтересовались правоохранительные органы.

Большая проверка ждет семью на Кубани — правоохранительные органы заинтересовалась методами воспитания. Женщина наказала детей, посадив их в собачью клетку на колесах.

На дороге их заметили другие водители — решили, что малышей похитили и позвали на помощь полицейских. Но, как выяснилось, никаких злоумышленников, кроме матери, в этой истории нет.

Хотя ничего криминального в своих действиях она не видит. Из-за нарушения правил перевозки людей женщине выписали штраф.

О ЧП также сообщили в подразделение по делам несовершеннолетних. Там, как отмечается, будут разбираться.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд арестовал Елизавету из Приморья на два месяца — имя этой девушки теперь знает вся страна, после того как по сети разлетелись кадры ее издевательств над собственным сыном. Она несколько раз ударила ребенка «розочкой» от бутылки.

+18° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
95.98
1.28 103.11
1.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:44
«Действуем строго по закону»: Успенская заявила о проверках в клиниках Хайдарова
22:32
Расчеты систем ПВО сбили БПЛА в районе села Тулянка Белгородской области
22:24
Богомаз: два беспилотника ВСУ сбиты над Унечским районом силами ПВО
22:21
Лифт с детьми внутри рухнул с высоты восьмого этажа в Краснодаре
22:09
В Венгрии поддержали слова Путина об ошибке СССР в 1956 году
21:55
В столице Словакии подрались экс-премьер страны и бывший глава МВД

Сейчас читают

Замотанная в простыни Екатерина Климова показала самое сокровенное
Украина поворачивается к тюркскому миру
Минобороны: ВСУ нанесли удар по Севастополю 10 ракетами
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2