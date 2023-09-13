Она проблемы не видит: мать посадила сыновей в собачью клетку на колесах

Ее действиями заинтересовались правоохранительные органы.

Большая проверка ждет семью на Кубани — правоохранительные органы заинтересовалась методами воспитания. Женщина наказала детей, посадив их в собачью клетку на колесах.

На дороге их заметили другие водители — решили, что малышей похитили и позвали на помощь полицейских. Но, как выяснилось, никаких злоумышленников, кроме матери, в этой истории нет.

Хотя ничего криминального в своих действиях она не видит. Из-за нарушения правил перевозки людей женщине выписали штраф.

О ЧП также сообщили в подразделение по делам несовершеннолетних. Там, как отмечается, будут разбираться.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд арестовал Елизавету из Приморья на два месяца — имя этой девушки теперь знает вся страна, после того как по сети разлетелись кадры ее издевательств над собственным сыном. Она несколько раз ударила ребенка «розочкой» от бутылки.