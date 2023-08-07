Горе-мать: что известно о россиянке, избившей сына «розочкой» от бутылки

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Женщину в Приморье отправили в СИЗО за избиение сына бутылкой

Фото, видео: www.globallookpress.com / West Coast Surfer; 5-tv.ru

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Малыш теперь будет проходить длительное лечение.

Суд арестовал Елизавету из Приморья на два месяца — имя этой девушки теперь знает вся страна, после того как по сети разлетелись кадры ее издевательств над собственным сыном. Она несколько раз ударила ребенка «розочкой» от бутылки.

Малыш теперь будет проходить длительное лечение, а вот женщина, скорее всего, отправится в колонию. В причинах такого поведения пытался разобраться корреспондент «Известий» Дмитрий Юзупчук.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники МВД начали проверку семьи из Нижнего Тагила после того, как мать бросила четверых детей и ушла выпивать. Малыши находились в антисанитарных условиях и несколько месяцев лежали на грязном матрасе.

Следователи установят, кто и как следил за детьми, а также общую картину семьи, чтобы привлечь виновных к ответственности за нарушения.

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