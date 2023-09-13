На Украине заявили о повреждении более 100 портовых объектов за два месяца

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 17 0

Киевские политики начали просить системы ПВО для защиты портов.

На Украине заявили о повреждении более 100 портовых объектов за два месяца

Фото: www.globallookpress.com / Server Amzayev

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Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что в ходе вооруженных действий в стране повреждено или уничтожено 105 портовых объектов. Информацию политик опубликовал в социальной сети Facebook* в среду, 13 сентября.

По словам Кубракова, такое количество было выведено из строя только за последние два месяца. Украинский министр призвал защитить порты Дунайского кластера «мощными системами ПВО», ведь именно он является единственным водным путем для агроэкспорта. Кстати, в результате ударов и блокировки морских портов на Украине экспорт зерновых сократился почти на 3 миллиона тонн в месяц.

Ранее 5-tv.ru писал, что Польша пригрозила Украине «зерновой войной».

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