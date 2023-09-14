МИД РФ выразил протест временному поверенному в делах Молдавии

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 14 0

Решение связано с высылкой из страны главы «Sputnik Молдова».

МИД РФ выразил протест временному поверенному в делах Молдавии

Фото: www.globallookpress.com / Баранов Владимир

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Временному поверенному в делах Молдавии в России выражен протест в связи с решением о высылке из страны главы «Sputnik Молдова» Виталия Денисова. Об этом сообщается на сайте российского МИД.

Дипломат был вызван в ведомство в Москве для разъяснения об очередном недружественном шаге молдавских властей.

«Было заявлено, что российская сторона расценивает данный шаг как часть развернутой официальным Кишиневом антироссийской кампании. Потребовали от молдавской стороны прекратить политически мотивированное преследование русскоязычных медиаресурсов и соблюдать международные обязательства в сфере свободы слова и СМИ и обеспечения прав журналистов», — говорится в сообщении.

Виталий Денисов был депортирован из республики с запретом на возвращение в нее сроком на десять лет. Сотрудники миграционной службы посадили его в машину и сопроводили до ближайшего рейса, не позволив собрать личные вещи и забрать домашних питомцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главе агентства «Sputnik Молдова» Виталию Денисову вменяется обвинение во вмешательстве в дела иностранных государств.

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