Курс доллара вырос до 96,86 рубля по итогам торгов на Мосбирже

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 8 0

Американская валюта постоянно колеблется. А что происходит с евро?

Курс доллара вырос до 96,86 рубля по итогам торгов на Мосбирже

Фото: www.globallookpress.com / Cfoto

Читайте нас в: Дзен Новости

Курс доллара вырос до 96,86 рубля по итогам торгов на Мосбирже. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте холдинга.

Как видно в последние дни, курс американской валюты то и дело «скачет». По расчетам «на завтра», он растет на 64 копейки. При этом буквально 11 сентября курс доллара опускался ниже 97 рублей впервые с начала сентября.

Евро показывает сегодня отрицательный результат - опускается на 9 копеек и останавливается на курсе в 103,26 рубля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Центробанк отозвал лицензию у Райфайзенбанка.

+10° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
95.98
1.28 103.11
1.55
Прощай, ретроградный Меркурий! Чего ждать знакам зодиака в ближайшие три...

Последние новости

10:56
«Благодарен этой крысе»: Киркоров рассказал, кто подтолкнул его сделать пластику
10:48
Блогера КраСаву снова проверят по статье о дискредитации Вооруженных сил России
10:44
«Путь в ад»: в США забили тревогу из-за решений Путина на Украине
10:37
«Не переживайте»: в Италии сделали заявление по конфискации вещей у россиян
10:35
Главаря группировки киллеров Гагиева приговорили к пожизненному заключению
10:30
В Москве возбудили дело против «вора в законе», орудовавшего в колониях

Сейчас читают

Замотанная в простыни Екатерина Климова показала самое сокровенное
Украина поворачивается к тюркскому миру
Мешают обзору: за какие аксессуары в салоне авто начнут штрафовать осенью
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России