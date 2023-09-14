Главаря группировки киллеров Гагиева приговорили к пожизненному заключению

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 19 0

Согласно данным следствия, члены банды могут быть причастны к убийству от 40 до 60 человек.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Криминального авторитета Аслана Гагиева (по прозвищу Джако. — Прим. ред.), обвиняемого в руководстве преступным сообществом и убийстве шести человек, приговорили к пожизненному заключению. Об этом сообщает источник 5-tv.ru из зала Южного окружного военного суда Ростова.

Согласно данным следствия, члены банды Гагиева могут быть причастны к убийству от 40 до 60 человек. Среди их жертв — в том числе сотрудники правоохранительных органов, чиновники и бизнесмены.

Сам Гагиев с 2014 года находился в международном розыске, в Россию его экструдировали спустя четыре года из Австрии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 12 членов преступной банды Аслана Гагиева, которого считают главным киллером России, заслушали обвинительные приговоры.

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