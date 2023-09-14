Поставило крест на всем: как выглядит неизлечимо больная Маргарита Терехова

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Полина Долгова
Полина Долгова 930 0

Советская актриса Маргарита Терехова изменилась из-за деменции

Поставило крест на всем: как выглядит неизлечимо больная Маргарита Терехова

Фото: www.globallookpress.com / Vyacheslav Panov

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Советская звезда страдает от страшного недуга.

Легенда советского кино Маргарита Терехова своей блистательной игрой быстро завоевала восхищение публики. Знаменитая красавица сыграла во многих картинах, которые стали знаковыми фильмами своего времени.

К сожалению, судьба звезды сложилась так, что ее поразила страшная болезнь. Что сейчас происходит с Тереховой, ее дочь Анна рассказала изданию utro.ru.

Миледи из культовой кинокартины «Д’Артаньян и три мушкетера» радовала публику не только талантом, но и естественной красотой. Страшные новости о заболевании поразили ее семью еще много лет назад.

По словам дочери, первые тревожные звоночки прозвучали 15 лет назад. Терехова стала путать имена, забывать роли, частичные провалы в памяти проявлялись все чаще.

Первое время актриса не могла понять, что именно с ней происходит, она старалась жить так, как и раньше. Однако врачи поставили ей страшный диагноз — деменция.

Это заболевание поставило крест на ее профессии. В последнее время Терехова не появляется на публике, а информацией о ее здоровье делится дочь.

«Понадобилась сиделка, особые условия проживания, лекарства и пристальное внимание. Мама менялась внутренне и внешне. Я прошла долгий путь от неприятия, ужаса и отчаянья до осознания проблемы», — сообщила наследница.

Также она уточнила, что 81-летняя Терехова сильно изменилась — она лишь иногда вспоминает родных, но такие просветления приносят огромное счастье близким. Сегодня в ней невозможно узнать ту самую красотку, но окружение счастливо, что она жива и находится рядом.

На счету актрисы большое количество ролей в кинофильмах, среди которых — «Монолог», «Собака на сене», «Благочестивая Марта» и другие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Тереховой бросил жену с ребенком и уехал в Европу.

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