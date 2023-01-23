Сын тяжелобольной Маргариты Тереховой бросил жену с ребенком и уехал в Европу

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 74

Александр Терехов женат на экс-солистке «ВИА Гры» Татьяне Найник, пара воспитывает дочь. Никакие уговоры супруги не изменили решения мужчины искать лучшей жизни за границей.

Сын тяжелобольной Маргариты Тереховой бросил жену с ребенком и уехал в Европу

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Сын знаменитой советской и российской актрисы, народной артистки РФ Маргариты Тереховой уехал искать лучшей жизни в Европу. Ни тяжелый недуг матери — она страдает болезнью Альцгеймера — ни расставание с супругой и маленькой дочкой не остановили мужчину. По словам жены, экс-солистки «ВИА Гры» Татьяны Найник, на родине ее 41-летний муж-режиссер чувствовал себя ненужным.

По словам певицы, Терехов злился из-за своей невостребованности и не поддался уговорам остаться. В эфире передачи о жизни звезд на федеральном канале она призналась — давно чувствовала, что благоверный готовится к переезду, и вот он поставил ее перед фактом. За собой не позвал. Он отправился в Польшу, попытается найти свое место там, что будет дальше — только время покажет.

Татьяна Найник, к слову, и сама не планировала менять место жительства. Она рассказала, что не хочет оставлять родственников, пожилую маму, подвергать большим переменам жизнь маленькой дочери. Супруга она упрашивала не бросать малышку, так как на расстоянии их связь неизбежно ослабнет. Все впустую. Творческая реализация оказалась у Терехова на первом плане.

«Я, конечно, была против. Как он считал, я пыталась по-разному манипулировать, а это просто были мои эмоции. Я говорю: «Никому мы там не нужны, ты потратишь лучшие годы своей жизни и разорвешь связь с ребенком«», — сказала певица.

По словам Найник, муж первое время помогал ей, присылал немного денег. Но суммы становились все меньше, и теперь маме приходится самостоятельно обеспечивать быт и нужды ребенка. У Терехова за границей проблемы с жильем, поэтому женщине приходится брать на себя полную ответственность за малышку. Однако разводиться она не собирается. Говорит, несмотря на разные позиции и жизнь вдалеке друг от друга, отношения с мужем не изменились.

Легендарная Маргарита Терехова уже десять лет не появляется на публике, недуг безжалостно прогрессирует, она уже не узнает родных людей. В прошлом году артистке исполнилось 80 лет. В честь юбилея актрисы 5-tv.ru рассказывал о ее жизненном и творческом пути.

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