«Перенес большую болезнь»: ясновидящая рассказала о судьбе Валерия Леонтьева

Что ждет звезду российской эстрады?

Певец Валерий Леонтьев уже больше года проживает в США в городе Майами. Недавно журналистам стало известно, что у артиста ухудшилось состояние здоровья, в связи с чем он больше не выступает на сцене. Таролог и ясновидящая Галина Янко рассказала порталу «Страсти», что происходит с музыкантом, и стоит ли ждать его возвращения на Родину.

По словам провидицы, Леонтьев родился под Планетой Солнца, что и сделало его таким ярким и талантливым человеком. Певец очень любит свою страну, однако пока не планирует возвращаться.

«Сейчас он болеет, перенес большую болезнь, но свое здоровье он поправит. В данном случае ему ничего не угрожает. Жить он будет долго, и даже вернется на сцену, но увы не в нашей стране», — считает ясновидящая.

Янко призывает не волноваться за артиста, так как он находится в окружении друзей и единомышленников и крепко стоит на ногах в финансовом плане. По ее мнению, Леонтьев наслаждается жизнью и продолжит делать это и дальше, если с ним рядом будут открытые и перспективные люди.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что квартира Леонтьева в Москве выставлена на продажу.