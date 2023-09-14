«Перенес большую болезнь»: ясновидящая рассказала о судьбе Валерия Леонтьева

|
Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 10 0

Таролог Янко: Леонтьев не вернется в Россию

«Перенес большую болезнь»: ясновидящая рассказала о судьбе Валерия Леонтьева

Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

Читайте нас в: Дзен Новости

Что ждет звезду российской эстрады?

Певец Валерий Леонтьев уже больше года проживает в США в городе Майами. Недавно журналистам стало известно, что у артиста ухудшилось состояние здоровья, в связи с чем он больше не выступает на сцене. Таролог и ясновидящая Галина Янко рассказала порталу «Страсти», что происходит с музыкантом, и стоит ли ждать его возвращения на Родину.

По словам провидицы, Леонтьев родился под Планетой Солнца, что и сделало его таким ярким и талантливым человеком. Певец очень любит свою страну, однако пока не планирует возвращаться.

«Сейчас он болеет, перенес большую болезнь, но свое здоровье он поправит. В данном случае ему ничего не угрожает. Жить он будет долго, и даже вернется на сцену, но увы не в нашей стране», — считает ясновидящая.

Янко призывает не волноваться за артиста, так как он находится в окружении друзей и единомышленников и крепко стоит на ногах в финансовом плане. По ее мнению, Леонтьев наслаждается жизнью и продолжит делать это и дальше, если с ним рядом будут открытые и перспективные люди.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что квартира Леонтьева в Москве выставлена на продажу.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
96.16
0.18 103.23
0.12
Что же сулит Новолуние? — неожиданный прогноз для Дев, Стрельцов, Близнец...

Последние новости

23:12
«Перенес большую болезнь»: ясновидящая рассказала о судьбе Валерия Леонтьева
22:50
Российский корабль «Самум» отбил атаку безэкипажного катера ВСУ в Черном море
22:36
Горы кирпичей и языки пламени: первые кадры с места взрыва в Махачкале
22:29
«Похожа на куклу»: Рита Дакота показала результат неудачной процедуры в салоне
22:20
Хлопок газа произошел в многоквартирном доме в Махачкале
22:19
Что же сулит Новолуние? — неожиданный прогноз для Дев, Стрельцов, Близнецов

Сейчас читают

"Моя новая пассия!": Маликов огорошил фото с женоподобным мужчиной
Готовится к премьере: что известно о состоянии госпитализированного Любшина
Депутат Госдумы Артем Кирьянов исключил повышение ключевой ставки ЦБ
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России