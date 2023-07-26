Леопардовая квартира Валерия Леонтьева в Москве выставлена на продажу

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Учитывая историю и метраж, ценник элитной недвижимости артиста может перевалить за 100 миллионов рублей.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

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Главный дельтаплан российской эстрады рискует больше никогда не приземлиться в Москве. Валерий Леонтьев продает свою трехуровневую квартиру почти в историческом центре столицы.

Она известна просто зашкаливающим количеством леопардовых и тигровых красок. Учитывая историю и метраж, ценник может перевалить за 100 миллионов рублей.

Правда, представители Леонтьева опровергают то, что он решил избавиться от московской элитной недвижимости. Сам певец давно живет в Майами. Там ему не досаждают поклонники, а самое главное поклонницы.

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