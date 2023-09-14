«Я не имела права голоса»: Гузеева раскрыла правду о работе с Гурченко

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 27 0

Гузеева вспомнила, как гример по указанию Гурченко покрасил ей брови

«Я не имела права голоса»: Гузеева раскрыла правду о работе с Гурченко

Фото: © РИА Новости / Олег Минеев

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Артистка вспомнила, как проходили съемки фильма «Жестокий романс».

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева призналась, что ей было непросто работать с Людмилой Гурченко. Подробности о совместных съемках в фильме «Жестокий романс» артистка раскрыла в эфире шоу на одном из федеральных телеканалов.

Так, ей было страшно находиться с ней на одной площадке, ведь от эпатажной звезды можно было услышать множество неожиданных и даже обидных слов. Например, Гурченко посоветовала Гузеевой поменять фамилию, а еще лично давала указания гримеру, который работал над образом последней.

«Она гримеру моему сказала: „У этой девочки мало русскости, брови у нее убери“. Я не имела права голоса. И моя гример-художник взяла гидроперит и перекрасила мне брови: мои черные соболиные в рыжий цвет», — вспоминает актриса.

Однако, по мнению Гузеевой, подобные ситуации только закаляют характер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким образом Гузеева стала тещей Гарика Харламова.

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