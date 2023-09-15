«Мне сложно найти, что не так в ее образах»: битва стилей Пелагеи и Гагариной

Кому из наставниц шоу «Голос» стоит обновить свой гардероб?

Наставницы шоу «Голос» Полина Гагарина и Пелагея могут запросто посоревноваться в красоте и чувстве стиля. Стилист Дарья Мартынова проанализировала образы певиц и рассказала изданию «Страсти», кого она считает победительницей модной битвы.

Пелагея, по мнению эксперта, использует в своих сценических образах элементы повседневной одежды, с обилием красного и черного цветов. Однако такие наряды не только украшают певицу, но и делают ее старше.

«Пелагея красивая и молодая, но часто ее образы демонстрируют обратное. Если на сцене цветы, воланы, оборки, ободки и букеты в волосах допустимы, то в жизни хочется видеть более современную женщину. Такие ошибки в образах отражаются на ее внешности, прибавляя возраст и объем», — считает стилист.

Также Дарья обратила внимание на то, что в одежде Пелагеи не очень хорошо соблюден баланс между современной одеждой и старорусскими мотивами.

Гагарина же наоборот, по мнению Мартыновой, выглядит практически безупречно. Ее узкие облегающие платья отлично выглядят на фигуре певицы. Разные по настроению наряды подчеркивают разностороннюю натуру Полины — она может выглядеть как звезда, милая девчонка или жительница современного мегаполиса.

«Мне сложно найти, что не так в ее повседневных образах. Кажется, что она попадает на 99 процентов из 100», — восхищается эксперт.

В результате Дарья пришла к выводу, что стиль Гагариной выглядит более современно и гармонично, нежели образы Пелагеи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько Полина Гагарина получает за выступление.