Байден назначил спецпредставителя США по вопросам восстановления Украины

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 203 0

Тем временем у самих американцев заканчиваются средства, которые они тратят на поддержку киевского режима.

Байден назначил спецпредставителя США по вопросам восстановления Украины

Фото: www.globallookpress.com / Albert Kosheliev

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Тема:
Спецоперация

Президент США Джо Байден назначил спецпредставителя по вопросам экономического восстановления Украины. Заявление американского лидера распространил Белый дом.

«Сегодня я с гордостью объявляю, что назначаю Пенни Прицкер новым специальным представителем США по вопросам восстановления экономики Украины», — говорится в тексте.

Уточняется, что на эту должность назначена экс-министр торговли.

Между тем Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у США осталось менее шести миллиардов долларов на выделение помощи Украине до конца сентября. По мнению доцента кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максима Чиркова, без западных вливаний экономика этой страны не сможет дальше продолжать свое существование.

Тема:
Спецоперация
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