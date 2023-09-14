«Изложит позицию»: Зеленский может сесть за один стол с представителем РФ в ООН

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 19 0

Politico: в СБ ООН Зеленский может сидеть за столом с представителем России

«Изложит позицию»: Зеленский может сесть за один стол с представителем РФ в ООН

Фото: www.globallookpress.com / Presidential Office of Ukraine

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Зачем украинский лидер едет на заседание в Нью-Йорк?

Президент Украины Владимир Зеленский уже на следующей неделе может оказаться за одним столом с представителем РФ в рамках заседания СБ ООН в США. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на данные дипломатов.

Газете удалось побеседовать с высокопоставленным украинским чиновником, личность которого не раскрывается. Он заявил, что Зеленский якобы намерен появиться на встрече для получения поддержки со стороны других стран.

«Зеленский, возможно, сможет публично изложить свою позицию за одним столом с представителем России», — указывают авторы материала.

Уточняется, что на Генеральную Ассамблею ООН украинский лидер приедет с целью продвижения своего «мирного плана». Кроме того, Зеленский намерен найти выход из продовольственного кризиса, в который попала Незалежная.

В ноябре прошлого года президент Владимир Зеленский представил план по достижению мира, который состоит из десяти пунктов, включающих обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен «удерживаемыми лицами» по формуле «всех на всех», а также восстановление территориальной целостности страны.

Москва, в свою очередь, неоднократно обозначала готовность к переговорам со стороной конфликта, однако киевский режим законодательно запретил их.

Ранее 5-tv.ru писал, что США предупредили Украину о потере новых территорий.

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