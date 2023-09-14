Президентом премии «Золотая маска» стал театральный деятель Александр Калягин

Он уже предложил ввести должность вице-президента.
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
Новым президентом престижной театральной премии «Золотая маска» стал председатель Союза театральных деятелей (СТД) РФ Александр Калягин. Об этом сообщает пресс-служба союза.
Решение о назначении Калягина было принято в рамках заседания рабочей группы, уточняется в материале.
«Председатель СТД РФ А. А. Калягин принял на себя обязанности президента премии», — рассказали в пресс-службе СТД.
В организации добавили, что Калягин выступил с предложением ввести новую должность — вице-президента премии. По его словам, такой человек смог бы взять на себя обязанности заместителя и помогать в решении вопросов творческого характера.
Ранее 5-tv.ru писал, что в рамках Восточного экономического форума состоялся первый в мире симфонический концерт, музыку к которому писал искусственный интеллект.
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