Президентом премии «Золотая маска» стал театральный деятель Александр Калягин

Новым президентом престижной театральной премии «Золотая маска» стал председатель Союза театральных деятелей (СТД) РФ Александр Калягин. Об этом сообщает пресс-служба союза.

Решение о назначении Калягина было принято в рамках заседания рабочей группы, уточняется в материале.

«Председатель СТД РФ А. А. Калягин принял на себя обязанности президента премии», — рассказали в пресс-службе СТД.

В организации добавили, что Калягин выступил с предложением ввести новую должность — вице-президента премии. По его словам, такой человек смог бы взять на себя обязанности заместителя и помогать в решении вопросов творческого характера.

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