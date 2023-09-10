На ВЭФ состоялся первый в мире симфонический концерт с искусственным интеллектом

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 16 0

На Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке прозвучала симфония «Космос», в который нейросеть выступила помощником. Как это было?

Фото, видео: 5-tv.ru

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Впервые в мире состоялся концерт с участием искусственного интеллекта (ИИ). И стоит отметить, что мероприятие прошло в России — в рамках культурной программы Восточного экономического форума (ВЭФ) на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке.

Автор идеи — музыкант и композитор Петр Дранга — считает, что ИИ хоть еще и не является частью нашей жизни, но в будущем обязательно станет. Так и родилась симфония «Космос», в которой нейросеть выступает в качестве помощника. Именно она прозвучала во Владивостоке.

«Я думаю только о направлении — в каком направлении нужно с искусственным интеллектом сотрудничать, в каком направлении нужно объединяться. И я бы хотел, чтобы это происходило во благо. Эти слова есть и в самой симфонии. Поэтому и родилась идея сочинить симфонию „Космос“, который будет интегрирован с ИИ. Это не будет ни в коем случае ни соревнование, ни какой баттл, ни в коем случае не соперничество, а именно сотрудничество», — рассказал Дранга.

Он подчеркнул, что ИИ не является заменой человеку, а только дополнением — «другом, помощником».

VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября. В этом году его проводят под лозунгом «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое меню предлагают гостям ВЭФ.

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