Что же сулит Новолуние? — неожиданный прогноз для Дев, Стрельцов, Близнецов

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 37 0

О том, каким будет новый цикл для знаков зодиака рассказала западный астролог Алина Лебедева.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Everson Bressan; 5-tv.ru

Новолуние в Деве наступит 15 сентября в 04:40 (по московскому времени — Прим. ред.). Это второй лунный день в календаре. Его сложно будет не заметить каждому человеку, ведь вместе с ним придет точный аспект Урана, который усилит энергию дня и перевернет все вверх дном. В этот период могут произойти самые неожиданные встречи, происшествия, ситуации, которые придется решить конкретным, понятным и материальным способом.

О том, каким будет Новолуние для знаков зодиака рассказала западный астролог Алина Лебедева эксклюзивно для 5-tv.ru. По ее словам, в этот день больше всего подвержены будут напряжению сами Девы. Ожидаются ситуации выбора и резкого и неожиданного поворота событий. Схожие обстоятельства придут в жизни Близнецов и Стрельцов.

«В целом у всех трех представителей будет закладываться новый цикл, новый период, который развязку получит лишь в феврале 2024 года», — объяснила предсказательница.

Рыбам необходимо быть крайне внимательными в этот день и в несколько после. Очень важно смотреть в оба, так как может поглотить некая иллюзорность и впечатлительность. Которая впоследствии сыграет злую шутку и лишит самого ценного, начиная от финансовых потерь, заканчивая близкими отношениями и связями, сообщила Лебедева.

«Для Тельцов и Козерогов закладывается удачный период, время, когда вы сможете чуть-чуть ускориться и собрать все самые лучшие сливки своих стараний и усердий», — подытожила она.

Ранее 5-tv.ru сообщал, чего ждать знакам зодиака в ближайшие три месяца.

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Что же сулит Новолуние? — неожиданный прогноз для Дев, Стрельцов, Близнец...

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