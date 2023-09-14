Прощай, ретроградный Меркурий! Чего ждать знакам зодиака в ближайшие 3 месяца

Период ретроградного Меркурия, начавшийся 23 августа, завершается 15 сентября и дает представителям зодиакального круга вздохнуть с облегчением. Проблемы, связанные с обработкой информации, документооборотом, переговорами, заключением контрактов и техникой, с которой сталкивались многие в минувшие недели, наконец закончатся, препятствий на пути к поставленным целям станет значительно меньше. Самое время собраться и приступить к реализации своих самых смелых планов!

Как рассказала в эксклюзивном интервью 5-tv.ru астролог Алина Кузьмийчук, особенно везучими окажутся Девы. Меркурий — планета этого знака, кроме того, окончив ретроградный путь, она сейчас проходит в созвездии Девы. Представители знака, как известно, любят порядок, они все контролируют, и когда что-то идет по плану, выпадают из зоны комфорта. Сейчас эти счастливчики смогут упорядочить все процессы, наладить дела и, соответственно, прийти к душевному равновесию. Меркурий перестанет выводить чувствительных Дев из себя, и все пойдет по привычному им пути.

У Весов получится наладить коммуникацию с коллегами, подчиненными, клиентами и остальным окружением. Представителям знака удастся построить позитивные отношения с новыми знакомыми и примириться с близкими. Наслаждайтесь, вас ждет чистое общение, готовность честно и открыто обсуждать свои чувства, не боясь недопонимания. Скорпионы сумеют сбавить градус агрессии и также привести в порядок отношения с миром. Они ощутят уверенность в себе, а жизнь увидят стабильной и надежной. И наконец забудут дорогу в автомастерскую, так как техника будет с ними дружить.

Стрельцы получат возможность путешествовать без дополнительных сложностей и чрезвычайных ситуаций. Будет проще организовывать поездки, планировать и проходить сложные многоступенчатые маршруты. Взаимодействие с консульствами и связанными с туризмом компаниями порадует. Козероги в свою очередь сумею собраться и сконцентрироваться, чтобы избежать ошибок в документах и профессиональных задачах. Удача ждет представителей знака, затеявших строительство.

Водолеи свернут горы, если захотят — любое мероприятие и важное событие они проведут блестяще и в целом проявят невиданную мотивацию и эффективность. Особенно звезды посодействуют работникам из сферы маркетинга. Что же касается Рыб, они всегда живут неплохо, как бы ни танцевал Меркурий. Эти люди достаточно гибкие и хорошо выживают в любых обстоятельствах, но поддаются влиянию, в этом вопросе стоит быть внимательнее.

Овны станут настоящими повелителями машин — техника будет работать отлично, без перебоев и неожиданных поломок. А Тельцы смогут улучшить свое материальное положение и проявить себя на работе. А для Близнецов наступает время погружения в себя и самоанализа, они будут смело смотреть вперед, легко отправятся навстречу своим идеям мечтам. У Раков наладится коммуникация в семье, им легче будет найти общий язык со родственниками, избегать конфликтов, обид и напряженных ситуаций. Львам во второй половине сентября будет легче раскрывать свой потенциал, продвигать идеи и реализовывать карьерные планы.

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