Не предел: число погибших от наводнений в Ливии превысило 11 тысяч человек

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 28 0

Число погибших от наводнений в Ливии превысило 11 тысяч человек

Не предел: число погибших от наводнений в Ливии превысило 11 тысяч человек

Фото: Reuters / ESAM OMRAN AL-FETORI

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Проливные дожди вызвали прорыв плотины, что привело к уничтожению четверти города Дерна. Пострадали еще четыре города.

Число погибших в результате сильнейшего наводнения в Ливии превысило 11 тысяч человек. Такие данные приводит со ссылкой на ливийский Красный Полумесяц телеканал Al-Arabiya.

Власти сообщили, что цифры далеко не окончательные. Пропавшими без вести считаются около 20 тысяч человек.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, накануне число погибших превысило восемь тысяч человек. Свои дома вынуждены были покинуть более 30 тысяч человек. Некоторые жители пострадавших территорий не теряют надежды найти своих близких, поэтому остаются в зоне бедствия. Телеканалы мира облетели леденящие кровь кадры последствий разгула стихии. Эмоции и слезы не могут сдержать даже мужчины.

Причиной национальной трагедии стал шторм «Даниэль». Вызванные им проливные дожди прорвали плотину и вода хлынула на населенные пункты. Больше всех пострадал город Дерна. Уничтожена четверть его территории. Также затопленными оказались Бенгази, Эль-Байда, Эль-Мардж и Суса.

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