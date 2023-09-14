Не предел: число погибших от наводнений в Ливии превысило 11 тысяч человек

Проливные дожди вызвали прорыв плотины, что привело к уничтожению четверти города Дерна. Пострадали еще четыре города.

Число погибших в результате сильнейшего наводнения в Ливии превысило 11 тысяч человек. Такие данные приводит со ссылкой на ливийский Красный Полумесяц телеканал Al-Arabiya.

Власти сообщили, что цифры далеко не окончательные. Пропавшими без вести считаются около 20 тысяч человек.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, накануне число погибших превысило восемь тысяч человек. Свои дома вынуждены были покинуть более 30 тысяч человек. Некоторые жители пострадавших территорий не теряют надежды найти своих близких, поэтому остаются в зоне бедствия. Телеканалы мира облетели леденящие кровь кадры последствий разгула стихии. Эмоции и слезы не могут сдержать даже мужчины.

Причиной национальной трагедии стал шторм «Даниэль». Вызванные им проливные дожди прорвали плотину и вода хлынула на населенные пункты. Больше всех пострадал город Дерна. Уничтожена четверть его территории. Также затопленными оказались Бенгази, Эль-Байда, Эль-Мардж и Суса.