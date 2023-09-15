Опять Аннушка? Массовое ДТП в Петербурге произошло из-за разлитого масла

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Массовое ДТП в Петербурге произошло из-за разлитого моторного масла

Фото, видео: Depositphotos / TakeAr; 5-tv.ru

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Все произошло по цепной реакции, как только автомобиль попадал хоть одним колесом, процесс было уже не остановить.

На выезде из Петербурга сегодня произошла совсем нетипичная авария. Дорожное покрытие на кольцевой оказалось залито… моторным маслом. Последствия не заставили себя ждать. Водитель, которому не повезло оказаться там первым, начал скользить словно по льду, его занесло в отбойник. Увидев, что сзади его уже догоняет другая машина, нажал на газ… Но цепную реакцию уже было не остановить.

«В масле. Вся в масле. Вся дорога была полностью в масле. Маслянистое, вот оно».

«Предположительно кто-то перед вами проехал?»

«Не знаю, и все по цепочке сцепление потеряли с дорогой».

«Еще плюс дождь».

«И все начали по цепочке въезжать друг с другом, потому что сцепления не было и тормоза вообще не работали»

Никто не пострадал. На месте работали сотрудники госавтоинспекции и дорожные службы, а движение оказалось временно перекрыто.

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