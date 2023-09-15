Россиянина приговорили к 12,5 годам колонии за контрабанду военных изделий

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 7 0

Известно, что незаконные действия мужчина осуществлял по заданию американских спецслужб.

Россиянина приговорили к 12,5 годам колонии за контрабанду военных изделий

Фото: www.globallookpress.com / Andy Dean

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Гражданина России приговорили к 12,5 годам колонии за контрабанду военных изделий, организованную по заданию спецслужб США. Об этом сообщает ФСБ, ссылаясь на Тверской областной суд.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий и предварительного следствия установлено, что Кабанов С. С. осуществил отправку изделий, применяемых в ракетной технике Вооруженных сил РФ, в интересах американской фирмы Victory Procurement Services (г. Хантсвилл, штат Алабама), подконтрольной министерству обороны США», — говорится в сообщении.

В ФСБ так уточнили, что мужчина осуществлял транспортировку техники транзитом через Латвию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники ФСБ совместно с полицейскими пресекли деятельность гражданина Украины, который может быть участником запрещенного в РФ «Крымско-татарского батальона имени Номана Челебиджихана»*.

* — организация признана террористической и запрещена в РФ.

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