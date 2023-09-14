В Херсонской области задержан украинец — участник незаконного формирования

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 26 0

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

В Херсонской области задержан украинец — участник незаконного формирования

Читайте нас в: Дзен Новости

Сотрудники ФСБ совместно с полицейскими пресекли деятельность гражданина Украины, который может быть участником запрещенного в РФ «Крымско-татарского батальона имени Номана Челебиджихана»*. Об этом сообщили в службе безопасности.

Мужчина был задержан в Херсонской области. Согласно данным следствия, 55-летний украинец добровольно вступил в батальон, деятельность которого нацелена на дестабилизацию ситуации в Крыму и РФ — продовольственную и энергетическую блокаду полуострова, а также борьбу за его возвращение под контроль Киева.

Следственное управление СК РФ по региону возбудило в отношении задержанного уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства. Украинцу грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

Правоохранители продолжают проведение мероприятий, направленных на сбор доказательной базы, а также установления других лиц, причастных к деятельность незаконного формирования.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ и полиция задержали сотрудника оборонной промышленности РФ за хищение денег.

* — организация признана террористической и запрещена в РФ.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
95.98
1.28 103.11
1.55
Прощай, ретроградный Меркурий! Чего ждать знакам зодиака в ближайшие три...

Последние новости

13:59
Лавров назвал «особо опасными» планы НАТО внедриться в Азиатско-Тихоокеанский регион
13:56
Лукашенко прибыл в Россию для переговоров с Путиным
13:55
«Правильно лизать»: Прохор Шаляпин раскрыл свое главное удовольствие
13:40
Уголовное дело главы крупнейшей в России ОПГ Гагиева. Главное
13:38
В Херсонской области задержан украинец — участник незаконного формирования
13:36
Новейший корвет «Резкий» вошел в состав Тихоокеанского флота

Сейчас читают

"Моя новая пассия!": Маликов огорошил фото с женоподобным мужчиной
Даже мужчины плачут: жуткие последствия мощного наводнения в Ливии сняли на видео
Депутат Госдумы Артем Кирьянов исключил повышение ключевой ставки ЦБ
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России