Мишустин назначил руководителем Росавиации Дмитрия Ядрова

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности главы Федерального агентства воздушного транспорта Александра Нерадько, на этот пост назначен Дмитрий Ядров. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Уточняется, что Ядров ранее занимал должность заместителя руководителя Росавиации.

Известно, что весной прошлого года Нерадько получил замечание от правительства страны. Отмечалось, что его уличили в недобросовестном исполнении служебных обязательств.

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