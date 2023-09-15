Мишустин назначил руководителем Росавиации Дмитрия Ядрова

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 11 0

Бывший глава Александр Нерадько от должности освобожден.

Мишустин назначил руководителем Росавиации Дмитрия Ядрова

Фото: © РИА Новости / Sadudi Srimouan

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности главы Федерального агентства воздушного транспорта Александра Нерадько, на этот пост назначен Дмитрий Ядров. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Уточняется, что Ядров ранее занимал должность заместителя руководителя Росавиации.

Известно, что весной прошлого года Нерадько получил замечание от правительства страны. Отмечалось, что его уличили в недобросовестном исполнении служебных обязательств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как МИД Китая отреагировал на сообщения об отстранении главы Минобороны Ли Шанфу.

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