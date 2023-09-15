МИД Китая отреагировал на сообщения об отстранении главы Минобороны

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 28 0

Почему китайский чиновник не появлялся на публике больше двух недель?

МИД Китая отреагировал на сообщения об отстранении главы Минобороны

Фото: www.globallookpress.com / Xinhua

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Власти Китая не стали комментировать сообщения о том, что министра обороны Ли Шанфу якобы отстранили от должности. В МИД страны заявили, что не знакомы с такой ситуацией.

«Мне не известно о ситуации, которую вы упоминали», — сказала официальный представитель МИД КНР Мао Нин, слова которой приводит ТАСС.

Об увольнении чиновника прежде писала газета The Financial Times. Однако, что стало причиной возможной отставки, источники журналистов не сообщили. Разведке удалось выяснить, что официальный представитель ведомства не появлялся на публике больше двух недель.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Китае назвали Урсулу фон дер Ляйен «американским пуделем».

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