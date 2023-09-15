Четверо рабочих оказались под завалами в Ярославском ГОК

Обрушение произошло на шахте Яковлевского горно-обогатительного комбината в Белгородской области. По информации источника 5-tv.ru, под завалами могут находиться четверо рабочих.

Сейчас ведомственные органы уточняют детали инцидента. Другие данные о состоянии людей, оказавшихся заблокированными, не известны. На месте работают экстренные службы.