США изучают возможность передачи Киеву дальнобойных ракет ATACMS осенью

Немногим ранее в Германии высказались о скорой поставке киевскому режиму ракет Taurus.
Фото: www.globallookpress.com / Defense Ministry
США изучают возможность передачи Киеву дальнобойных ракет ATACMS уже этой осенью. Об этом сообщают западные СМИ, ссылаясь на источники в администрации американского президента Джо Байдена.
Как пишет газета The Wall Street Journal, американские власти «по-новому взглянут на поставку ATACMS, чтобы усилить контрнаступление Украины».
Россия неоднократно предупреждала, что поставка вооружения украинским националистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие поставки для ВСУ, превратятся для РФ в законные цели.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Германия может передать киевскому режиму ракеты Taurus через несколько недель.
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