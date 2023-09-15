США изучают возможность передачи Киеву дальнобойных ракет ATACMS осенью

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 112 0

Немногим ранее в Германии высказались о скорой поставке киевскому режиму ракет Taurus.

США изучают возможность передачи Киеву дальнобойных ракет ATACMS осенью

Фото: www.globallookpress.com / Defense Ministry

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Тема:
Спецоперация

США изучают возможность передачи Киеву дальнобойных ракет ATACMS уже этой осенью. Об этом сообщают западные СМИ, ссылаясь на источники в администрации американского президента Джо Байдена.

Как пишет газета The Wall Street Journal, американские власти «по-новому взглянут на поставку ATACMS, чтобы усилить контрнаступление Украины».

Россия неоднократно предупреждала, что поставка вооружения украинским националистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие поставки для ВСУ, превратятся для РФ в законные цели.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Германия может передать киевскому режиму ракеты Taurus через несколько недель.

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