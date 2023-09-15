В ФРГ допустили возможность поставки Киеву ракет Taurus через несколько недель

Германия может передать киевскому режиму ракеты Taurus через несколько недель. Такую возможность допустил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

«Дело не в доверии, дело в обеспечении безопасности. Мы — канцлер, я и все прочие в кабинете министров — дали клятву предотвращать ущерб по отношению к германскому народу. Это наша задача, и в то же время мы хотим защищать Украину. И если еще пройдет одна или две недели для принятия решения, то так тому и быть», — сказал он на конференции, посвященной Вестфальскому миру, закончившему тридцатилетнюю войну.

При этом прежде Писториус заявлял, что Берлин необязательно будет отправлять Украине свои крылатые ракеты Taurus, даже если Соединенные Штаты Америки (США) поставят стране ATACMS.

Россия неоднократно предупреждала, что поставка вооружения украинским националистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие поставки для ВСУ, превратятся для РФ в законные цели.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что истребители F-16 станут легкой мишенью для России, считают на Западе.