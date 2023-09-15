Беднеет на глазах: за границей Галкин* стал стоить в два раза дешевле

Шоумену пришлось снизить ценник на свои выступления с 120 до 75 тысяч евро. Он сбежал из России, предав всех поклонников. Такое ему не простили.

В жизни покинувшего Россию Максима Галкина* все же начались финансовые трудности. Как сообщает Telegram-канал Mash, телеведущий и шоумен стал стоить сильно дешевле, чем раньше.

Так, корпоративы артиста сейчас стоят всего 75 тысяч евро (7 миллионов рублей — Прим. ред.), в то время как прошлым летом гонорар составляет 120 тысяч евро (12 миллионов рублей — Прим. ред.). По данным источника, все дело в политике, тему которой Галкин* обожает поднимать на своих выступлениях.

«Райдер артиста не меняется: полные списки гостей, охрана, рестораны, вип-билеты и прочее люксовое. А вот темы выступления теперь можно согласовывать — лишь бы заплатили», — пишет автор.

Максим Галкин* покинул Россию после начала специальной военной операции (СВО). Он вместе с супругой Аллой Пугачевой и детьми отправился в Израиль, где неоднократно нелестно высказывался в адрес РФ и населения страны.

Минюст РФ отмечал, что комик финансируется киевским режимом. Между тем на земле обетованной он начал выступать, продолжая сеять антироссийские лозунги, а позже отправился гастролировать по миру.

В сентябре 2022-го шоумен был включен в перечень иностранных агентов. В июне Замоскворецкий суд Москвы отклонил его иск с требованием исключить его из списка.

Ранее 5-tv.ru писал, почему в Эстонии сорвался концерт Галкина*.

* — признан иностранным агентом в РФ.