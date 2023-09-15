«Никакой стратегии»: США признали поражение России и Китаю в военной сфере

Американцы озадачены — не имея планов по разработке оружия, они хотят чего-то добиться.

Американцы обеспокоены отсутствием прогресса в разработке гиперзвукового оружия. В США понимают, что проигрывают в этом вопросе России и Китаю, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

Трудности в разработке данного вида оружия признал бывший вице-председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джон Хайтен. В разговоре с изданием он отметил, что никаких планов у США в данном вопросе нет.

«В мое время в Пентагоне не существовало никакой стратегии. И, насколько я вижу со стороны, ее, видимо, нет и сейчас», — заявил Хайтен.

По информации СМИ, в Вашингтоне продолжают финансировать проекты по разработке гиперзвукового оружия, но не имеют представления о том, как и каким образом его использовать. Таким образом, отмечают журналисты, Россия и Китай сегодня добились больших успехов в этой сфере и уже провели много испытаний.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Россия впервые применила гиперзвуковые ракеты «Кинжал» с самолета Су-34 в зоне спецоперации.