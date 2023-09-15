Привет из прошлого: культовый предмет гардероба принцессы Дианы обрел нового хозяина

Вещь произвела нешуточный ажиотаж на аукционе в Нью-Йорке.

Свитер принцессы Дианы продали на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за десятки миллионов рублей. Соответствующее известие появилось на официальном сайте торгового дома.

Речь идет о красном свитере, прославившемся на весь мир благодаря всего одному фото, сделанному во время матча по поло. После появления принцессы в этой детали гардероба в июне 1981 года спрос на вещь вырос в разы. Свитер представляет собойт трикотажное изделие красного цвета с изображенной на груди черной овцы среди аналогичных животных белого цвета.

Отмечается, что покупатель, имя которого не раскрывается, приобрел указанный лот за 1,14 миллиона долларов (примерно 110 миллионов рублей). Таким образом, свитер стал самой дорогой проданной вещью из коллекции принцессы Уэльской. Примечательно, что итоговая сумма превысила оценочную в несколько раз.

Кто стал новым владельцем вещицы, остается только догадываться. В аукционном доме имя покупателя не озвучили.

Sotheby's обновил рекорд реализации самого дорогого предмета одежды принцессы Дианы. До этого «лидером» было бархатное платье «баклажанового цвета».

Ранее 5-tv.ru писал, что принцесса Диана много лет водила бывшего супруга за нос.