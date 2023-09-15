Сильно болели ноги: появились подробности смерти дочери Михаила Ульянова

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Рита Миронова
Рита Миронова 59 0

Перед смертью Елена Ульянова жаловалась на боль в ногах и не выходила из дома

Сильно болели ноги: появились подробности смерти дочери Михаила Ульянова

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Дочь «ворошиловского стрелка» была найдена мертвой в своей квартире вечером 14 сентября. Что могло стать причиной смерти?

Друг Елены Ульяновой — дочери известного актера Михаила Ульянова — два дня не мог дозвониться до нее. Об этом пишет «МК».

По словам собеседника, он практически опекал 63-летнюю дочь советского артиста. В последнее время Елена Михайловна жаловалась на боль в ногах и почти не выходила из дома. Друзья как могли помогали женщине и даже выгуливали ее собаку.

Не дождавшись ответа от Ульяновой, друг попросил консьержку проверить ее состояние. Однако в квартире та нашла уже бездыханное тело хозяйки.

Дочь «ворошиловского стрелка» Михаила Ульянова была найдена мертвой вечером 14 сентября. По информации источника, женщину обнаружили в собственной квартире на Большой Бронной улице.

Полиция исключает криминальную версию произошедшего. Предварительно, причиной смерти Елены Ульяновой мог стать сердечный приступ, но точной информации пока нет.

Ранее 5-tv.ru писал, какие планы были у дочери Михаила Ульянова в последние дни.

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