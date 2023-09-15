«Не успела»: какие планы были у дочери Михаила Ульянова в последние дни

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 79 0

Дочь Михаила Ульянова собиралась открыть отцу памятник в Замоскворечье

Фото, видео: © РИА Новости / Дмитрий Коробейников; www.globallookpress.com / Pavel Kashaev; 5-tv.ru

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Наследница «ворошиловского стрелка» скончалась в собственной квартире 14 сентября.

Дочь «ворошиловского стрелка» Михаила Ульянова совсем немного не дожила до значимого в ее жизни события — открытия памятника покойному отцу. В беседе с 5-tv.ru директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок подтвердил, что Елена Михайловна умерла накануне, и поделился подробностями последних дней ее жизни.

«Елена вчера скончалась в своей квартире. Дочка народного артиста Михаила Александровича Ульянова», — сказал он.

По его словам, Елена передала театру рабочий домашний кабинет отца, который сейчас выставлен в музейной зоне на исторической сцене. Все предметы «ворошиловского стрелка» любой желающий может увидеть, посетив театр имени Вахтангова.

«Единственное, что она не успела, — открыть памятник отцу. Мы должны были в ноябре–декабре этого года открывать памятник Михаилу Ульянову в Замоскворечье, который делает мэрия Москвы», — поделился директор театра.

Дочь «ворошиловского стрелка» Михаила Ульянова была найдена мертвой в Москве вечером 14 сентября. По информации источника, женщину обнаружили в собственной квартире на Большой Бронной улице.

Полиция исключает криминальную версию произошедшего. Предварительно, причиной смерти Елены Ульяновой мог стать сердечный приступ.

Ранее 5-tv.ru раскрыл детали смерти дочери «ворошиловского стрелка» Ульянова.

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