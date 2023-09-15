СБУ во второй раз обвинила блогера Подоляка в госизмене
В ведомстве раскрыли новые факты преступлений, «доказывающие» вину публичного лица.
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Украинская служба безопасности во второй раз обвинила блогера-миллионника Юрия Подоляка в госизмене. С соответствующей информацией в публичное поле вышли представители ведомства.
По предварительной информации, в распоряжении объединения появились новые сведения, «доказывающие факт преступлений» блогера. Сейчас Подоляка обвиняют в сотрудничестве с Россией.
«На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности дополнительно сообщили блогеру о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины („Государственная измена, совершенная в условиях военного положения“)», — сообщили в СБУ.
Привлечь Подоляка к уголовной ответственности в СБУ пока не могут. Блогер находится в России, поэтому задержать его сотрудники безопасности Украины просто не могут.
До этого журналисту уже предъявили обвинения сразу по пяти статьям Уголовного кодекса Украины, включая статью о госизмене. В СБУ сочли, что блогер ведет подрывную деятельность, «распространяя информацию, не соответствующую действительности».
Ранее 5-tv.ru писал, что Канада ввела санкции против 24 человек, одним из которых оказался Юрий Подоляка.
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