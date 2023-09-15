Еврокомиссия разрешила поставки украинского зерна

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 16 0

Тем самым, она проигнорировала просьбу четырех стран Евросоюза.

Еврокомиссия разрешила поставки украинского зерна

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Еврокомиссия приняла решение не продлевать действие эмбарго на поставки украинского зерна. Соответствующее заявление сделано на официальном сайте. Также Киеву дали ответственность по созданию комплекса мер с целью не допустить скачков размера поставок сельскохозяйственной культуры в страны Европы.

«ЕК проанализировала данные, связанные с влиянием экспорта четырех категорий сельскохозяйственной продукции на рынок ЕС. В результате было решено, что действующие меры истекают сегодня. ЕК будет воздерживаться от введения каких-либо ограничений до тех пор, пока эффективные меры со стороны Украины действуют и полностью работают», — сказано в заявлении.

Румыния, Польша, Венгрия и Словакия ранее обращались с просьбой оставить эмбарго вплоть до конца 2023 года. Эти четыре страны считают, что снятие запрета сильно ударит по их сельскому хозяйству.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему в ЕС не могли определиться со злаками с Украины.

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