ЕС решает судьбу украинского зерна — сегодня там должны определиться с новыми ограничениями на его ввоз в пять приграничных стран Евросоюза.

При этом согласия в Старом Свете нет — Польша, Венгрия, Словакия и Румыния выступают за запрет, а власти Болгарии, наоборот, сочувствуют Украине. Почему так происходит, и какое решение в итоге могут принять еврочиновники, разбирался корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Ранее 5-tv.ru писал, что Польша объявила настоящую зерновую войну своим самым близким и дорогим соседям с Украины. Премьер страны Матеуш Моравецкий заявил, что не пустит зерно из Киева в свою страну даже если Еврокомиссия будет на этом настаивать.

Дело в том, что запрет на ввоз дешевого урожая истекает уже через несколько дней, и скорее всего, продлевать его не будут, чтобы помочь «поддержанию штанов» режима Владимира Зеленского.