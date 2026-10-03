В Раде заявили, что Украина не вступит в ЕС в ближайшие годы

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 26 0

Депутат Максим Бужанский допустил, что стране придется ждать членства десять лет и дольше.

Что известно о вступлении Украины в ЕС 

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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Украина не вступит в Европейский союз в ближайшие годы. Об этом заявил депутат Верховной рады Максим Бужанский.

«Нас никто никуда сейчас не берет. <…> Не будет никакого ожидаемо близкого вступления в ЕС», — высказался он в эфире YouTube.

По словам Бужанского, рассчитывать на ускоренное вступление тоже не стоит. Более того, депутат допустил, что Украина может не стать членом ЕС даже в течение ближайших десяти лет.

Заявление депутата прозвучало после слов еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос. Накануне она заявила, что вступление Украины в ЕС с начала 2027 года невозможно. По ее словам, стране придется пройти все необходимые этапы, а правила приема одинаковы для всех кандидатов.

Кос подчеркнула, что дата 2027 года исходила от самой Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Евросоюзе обсуждают усиление контроля за расходованием средств, выделяемых Украине. Депутаты Европарламента при этом обращают внимание на ограниченные полномочия европейских надзорных органов.

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