В Раде заявили, что Украина не вступит в ЕС в ближайшие годы

Украина не вступит в Европейский союз в ближайшие годы. Об этом заявил депутат Верховной рады Максим Бужанский.

«Нас никто никуда сейчас не берет. <…> Не будет никакого ожидаемо близкого вступления в ЕС», — высказался он в эфире YouTube.

По словам Бужанского, рассчитывать на ускоренное вступление тоже не стоит. Более того, депутат допустил, что Украина может не стать членом ЕС даже в течение ближайших десяти лет.

Заявление депутата прозвучало после слов еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос. Накануне она заявила, что вступление Украины в ЕС с начала 2027 года невозможно. По ее словам, стране придется пройти все необходимые этапы, а правила приема одинаковы для всех кандидатов.

Кос подчеркнула, что дата 2027 года исходила от самой Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Евросоюзе обсуждают усиление контроля за расходованием средств, выделяемых Украине. Депутаты Европарламента при этом обращают внимание на ограниченные полномочия европейских надзорных органов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.